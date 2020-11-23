Teröristin hafıza kartından çıkan fotoğraflar şoke etti!

Mehmetçiğin 17 Haziran'da, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde başlattığı Pençe-Kaplan Harekatı sırasında, Kohareş kampındaki barınma alanında bir fotoğraf makinesi ve içinde hafıza kartı ele geçirildi. Hangi teröristte ait olduğu belli olmayan ve üzerinde el yazısı ile "Ferhat Dersim" yazılı hafıza kartındaki fotoğraflar, militanlarla yöneticiler arasındaki yaşam koşullarını gözler önüne bir kez daha ortaya serdi.