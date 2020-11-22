Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan 81 ile koronavirüs genelgesi

SOSYAL ETKİNLİKLERE İZİN VERİLMEYECEK

Kurumda çalışan personelin birbirleriyle sosyalleşmesinin mümkün olduğu kadar sınırlı düzeyde tutulacağı belirtilen genelgede, şunlar kaydedildi:

"Kişilerin toplu olarak bir arada yemek yemeleri engellenecek. Bakanlığa bağlı yerlerde sosyal etkinliklere izin verilmeyecek. Kuruluşlara acil durumlarda alınan misafirlerin kesinlikle 14 gün süre ile izole edilmesi, 14 günlük izolasyon süresi sonunda test yapılması ve test sonucu negatif olarak bildirilen kişilerin odalarına alınması sağlanacak. Hastanede yatarak tedavi görenler tedavilerinin tamamlanması ve sonrasında 24-48 saat ara ile yapılacak iki PCR test negatifliğinin görülmesinden sonra hastaneden taburcu edilecek. Temaslı olarak tespit edilen kişilerin izolasyonlarının bulundukları yerlerde tek kişilik alanlarda yapılması, tek kişilik alanlarda mümkün değil ise en az sayıda kişi ile olacak şekilde izolasyonları sağlanacak. Temaslı takipleri, temaslı algoritmasına göre yürütülecek."