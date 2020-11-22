Sağlık Bakanı Koca az önce sosyal medya hesabından paylaştı: "Bugün pazar..."
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları sonrası Twitter üzerinden vatandaşları uyarmaya devam ediyor. Bakan Koca, son yaptığı paylaşımda ise risk grubunda olan 65 yaş ve üzerindeki büyüklerimizi ziyaret etmek yerine teknolojiden faydalanıp bu kritik dönemlerde hasret giderilmesi önerdi.
Kış aylarının gelmesiyle ve soğuk havalarında etkisini göstermesiyle birlikte yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları sonrası Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyor.
Sağlık Bakan Koca paylaştığı mesajında risk grubunda olan büyüklerimizi bulaş döneminin hızla arttığı bugünler ziyaret edilmemesi gerektiğini ifade etti.
Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak. pic.twitter.com/fRtvybBAwM— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020
Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak." ifadelerini kullandı.
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