Sağlık Bakanı Koca az önce sosyal medya hesabından paylaştı: "Bugün pazar..."

Kış aylarının gelmesiyle ve soğuk havalarında etkisini göstermesiyle birlikte yükselişe geçen koronavirüs vaka ve vefat sayıları sonrası Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabı üzerinden vatandaşlarımızı uyarmaya devam ediyor.

Sağlık Bakan Koca paylaştığı mesajında risk grubunda olan büyüklerimizi bulaş döneminin hızla arttığı bugünler ziyaret edilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak. pic.twitter.com/fRtvybBAwM — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020

Bakan Koca'nın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Bugün Pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim. Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak." ifadelerini kullandı.

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