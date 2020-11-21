Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli: Ovit Tüneli! 138 yıllık hayal gerçek oldu
Ulaşımda dev yatırımlar hayata geçti. Bunlarda biri de Ovit Tüneli’ydi. Tam 138 yıllık bir hayal gerçek oldu. 13 Haziran 2018 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı yapılan tünel 12 ay boyunca kesintisiz hizmet veriyor.
Başkan Erdoğan tarafında ulaşıma açılan Ovit Tüneli 14 kilometre uzunluğunda. Bu özelliği ile Türkiye'nin en uzun dünyanın ise ikinci uzun çift tüplü karayolu tüneli olama özelliğini taşıyor.
Ovit Tüneli'nin yapımında 450 milyon lira harcandı. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte bölgede 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım imkanı sağlandı.
OVİT TÜNELİ'NİN ÖZELLİKLERİ
İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devletinin kalkınma planında "Rize-Erzurum Karayolu ve Tüneli Projesi" olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012'de atıldı. Tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Türkiye'de hizmete giren en uzun tünel olan Ovit Tüneli'nin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi.
Kazı ve kaplama betonu imalatı tamamlanan Ovit'in bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım tüneli ve bin 369 metre uzunluğunda çığ tüneli bulunuyor.
Tünelin hizmete girmesiyle 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolunun uzunluğu, 200 kilometreye düşüyor. Rize'nin İkizdere ilçesinde Ovit Dağı'nda yapılan tünelde, trafik işaretleme ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı.
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