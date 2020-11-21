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Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli: Ovit Tüneli! 138 yıllık hayal gerçek oldu

Ulaşımda dev yatırımlar hayata geçti. Bunlarda biri de ’ydi. Tam 138 yıllık bir hayal gerçek oldu. 13 Haziran 2018 yılında Başkan tarafından açılışı yapılan tünel 12 ay boyunca kesintisiz hizmet veriyor.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli: Ovit Tüneli! 138 yıllık hayal gerçek oldu

Başkan Erdoğan tarafında ulaşıma açılan 14 kilometre uzunluğunda. Bu özelliği ile 'nin en uzun dünyanın ise ikinci uzun çift tüplü karayolu tüneli olama özelliğini taşıyor.

Türkiye’nin en uzun çift tüplü karayolu tüneli: Ovit Tüneli! 138 yıllık hayal gerçek oldu TÜRKİYE’NİN EN UZUN ÇİFT TÜPLÜ KARAYOLU TÜNELİ: OVİT TÜNELİ! 138 YILLIK HAYAL GERÇEK OLDU

Ovit Tüneli'nin yapımında 450 milyon lira harcandı. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte bölgede 12 ay boyunca kesintisiz ulaşım imkanı sağlandı.

OVİT TÜNELİ'NİN ÖZELLİKLERİ

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devletinin kalkınma planında "-Erzurum Karayolu ve Tüneli Projesi" olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Başkan tarafından, başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012'de atıldı. Tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan 'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'de hizmete giren en uzun tünel olan Ovit Tüneli'nin giriş kotu bin 919 metre, çıkış kotu 2 bin 236 metre, tünel içi boyuna eğim yüzde 2,13 olarak gerçekleştirildi.

Kazı ve kaplama betonu imalatı tamamlanan Ovit'in bin 710 metre uzunluğunda yaklaşım tüneli ve bin 369 metre uzunluğunda çığ tüneli bulunuyor.

Tünelin hizmete girmesiyle 250 kilometre olan Rize-Erzurum karayolunun uzunluğu, 200 kilometreye düşüyor. Rize'nin İkizdere ilçesinde 'nda yapılan tünelde, trafik işaretleme ve ışıklandırma çalışmaları yapıldı.

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