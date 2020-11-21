OVİT TÜNELİ'NİN ÖZELLİKLERİ

İlk olarak 1880 yılında Osmanlı Devletinin kalkınma planında "Rize-Erzurum Karayolu ve Tüneli Projesi" olarak gündeme gelen Ovit Tüneli'nin temeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, başbakanlığı döneminde 13 Mayıs 2012'de atıldı. Tünelde "ışık göründü" töreni ise 11 Kasım 2016'da Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla gerçekleştirildi.