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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi

Sağlık Bakanı , 'daki sağlık yöneticileriyle toplantı yaptı. Toplantıya ilişkin Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, "Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." dedi.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi

Bakan Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul sağlık yöneticileriyle yaptığımız değerlendirmede, çabalarımızın sonuç vermeye başladığını gördük. Artan test sayıları, filyasyon hızı, sağlık çalışanlarının yoğun emeği ve tedbirlere gösterilen uyumla daha iyi bir noktadayız. Artış kontrol altında. Süreç hepimize bağlı." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda, toplantıdan bir fotoğraf da yer aldı.

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