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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 21 Kasım 2020 Cumartesi

haberi... covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 21 Kasım 2020 Cumartesi gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu, 135 kişi hayatını kaybetti. Verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." mesajını paylaştı.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Son dakika haberi | Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka sayılarını açıkladı | 21 Kasım 2020 Cumartesi

covid19.saglik.gov.tr adresi üzerinden 21 Kasım 2020 Cumartesi gününe ait Türkiye'nin günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı.

Güncel verilere göre, son 24 saatte 152 bin 214 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 532 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 233 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 370 bin 825'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı günün koronavirüs vaka tablosunu açıkladı | 21 Kasım 2020 Cumartesi SAĞLIK BAKANLIĞI GÜNÜN KORONAVİRÜS VAKA TABLOSUNU AÇIKLADI | 21 KASIM 2020 CUMARTESİ

Toplam test sayısı 17 milyon 90 bin 101'e ulaştı. Hasta sayısı 440 bin 805, vefat sayısı 12 bin 219, ağır hasta sayısı 4 bin 121, aktif hasta sayısı 57 bin 761 oldu.



Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 70,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 37,6, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

GÜNÜN KORONAVİRÜS TABLOSU

Verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 5.532 yeni hasta var. Ağır hasta sayımız da kayıplarımız da can yakıyor. Kayıplarımızı azaltacak olan kurallara ve tedbirlere canla başla uymaktır. Mücadelenin gücü birlik olmak. Güç verin." mesajını paylaştı.

SON 2 GÜNÜN COVİD-19 TABLOSU


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