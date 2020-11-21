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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan muhalefete dış politika dersi

, muhalefetin '' hakkındaki söylemlerine cevap verdi. 'nin milli çıkarlar ışığında dış politikasına devam ettiğini dile getiren Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bağımsız ve çok yönlü bir dış politika izlemeye devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan muhalefete dış politika dersi

Resmi Twitter hesabından muhalefeti hedef alan İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Muhalefet, Türkiye'nin milli bir dış politikası olmasa dış ilişkilerini daha iyi yönetirdi diyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bağımsız ve çok yönlü bir dış politika izlemeye devam ediyor. Muhataplarımız ile ilkelerimiz, önceliklerimiz ve milli çıkarlarımız ışığında ilişkiler sürdürüyoruz." açıklamasında bulundu.

"Muhalefet, Türkiye'nin milli bir dış politikası olmasa dış ilişkilerini daha iyi yönetirdi diyor. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde bağımsız ve çok yönlü bir dış politika izlemeye devam ediyor."

"Muhataplarımız ile ilkelerimiz, önceliklerimiz ve milli çıkarlarımız ışığında ilişkiler sürdürüyoruz. Müttefiklerimiz ile uyuşmazlık ve sorunlarımızı etkin ve enerjik diplomasimizle müzakere ediyoruz."

"Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi kimsenin hakkında gözümüz yok, kimseye hakkımızı da yedirmiyoruz. Bu kriterlerden rahatsız olanlar, elbette başka ülkelere Türkiye ile ilişkiler konusunda tavsiyelerde bulunacaktır. Onları milletimizin vicdanına havale ediyoruz."

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