Başkan Erdoğan’dan “G-20 Liderler Zirvesi” mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi öncesi bir video mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan video mesajında Covid-19 salgınına ilişkin, "Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın, ekonomiden ticarete eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın dini dili bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Erdoğan mesajında Türkiye'nin 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek olduğuna dikkat çekti.