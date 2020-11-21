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Başkan Erdoğan’dan “G-20 Liderler Zirvesi” mesajı!

Son dakika haberine göre… Başkan zirvesi öncesi bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan, “Bu seneki G-20 Liderler Zirvemizi maalesef Covid-19 salgını sebebiyle sanal ortamda düzenlemek durumundayız.” dedi.

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Giriş Tarihi: 21.11.2020 Güncelleme Tarihi: 21.11.2020
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Başkan Erdoğan’dan “G-20 Liderler Zirvesi” mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan G-20 zirvesi öncesi bir video mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan video mesajında Covid-19 salgınına ilişkin, "Son asrın en ciddi sağlık krizi olarak nitelendirilen bu salgın, ekonomiden ticarete eğitimden beşeri ilişkilerimize kadar hayatımızı derinden etkiliyor. Salgın dini dili bölge, renk ayrımı olmadan hepimizin büyük insanlık ailesinin üyeleri olduğumuzu bir kez daha hatırlatmıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Başkan Erdoğan mesajında Türkiye'nin 156 ülke ve 9 uluslararası kuruluşun destek olduğuna dikkat çekti.

Başkan Erdoğandan G-20 Zirvesinde Covid-19 mesajı: Son asrın en ciddi sağlık krizi BAŞKAN ERDOĞAN'DAN G-20 ZİRVESİ'NDE COVİD-19 MESAJI: SON ASRIN EN CİDDİ SAĞLIK KRİZİ

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