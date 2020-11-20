Yeni tedbirlere ilişkin tüm detaylar: Yeni döneme ilişkin merak edilen sorular ve cevapları

Koronavirüs vaka sayılarının artmasının ardından ülke genelinde alınan yeni tedbirler bu akşam saat 20.00 itibariyle başlayacak.

20 YAŞ ALTI OLUP ÖZEL DURUMDAKİ KİŞİLERİN İÇİN YASAK GEÇERLİ Mİ?

Bazı üniversitelerde teknik eğitim veren mühendislik fakültesi/tıp fakültesi gibi bölümlerde yüz yüze eğitim devam etmektedir. Bu yaş grubundaki öğrencilere durumlarını belgelemeleri amacıyla üniversite yönetimince ders programını gösterir şekilde özel bir belge verilecek olup, bu belgenin gerektiğinde ibrazı ile 20 yaşın altındaki öğrenciler bu yaş grubu için getirilen sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

20 yaş altı profesyonel veya milli sporcular, profesyonel veya milli sporcu olduklarını belgelemeleri kaydıyla sportif faaliyetleri (müsabaka, antrenman, bu amaçlarla seyahat vb.) kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olmayacaktır.

65 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIMIZIN ŞEHİRLERARASI SEYAHATLERİNDE İZİN BELGESİ GEREKLİ MİDİR?

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesinin alınmış olması şartı aranacaktır.

65 YAŞ VE ÜZERİNDEKİ SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DOKTOR, DİŞ HEKİMİ, ECZACI VB.), SEÇİMLE GÖREVE GELENLER (BELEDİYE BAŞKANI, MUHTAR VB.), AVUKAT, AKADEMİSYEN, VETERİNER, SERBEST MUHASEBECİ-MALİ MÜŞAVİR GİBİ MESLEK GRUPLARININ MENSUPLARI BU YAŞ GRUBU İÇİN GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA TABİ MİDİR?

Genelge ile gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.

20 YAŞ ALTI GENÇ VE ÇOCUKLAR ŞEHİR İÇİ VEYA ŞEHİRLERARASI YOLCULUĞU NASIL YAPACAKLAR?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

ÇOCUKLARINI KREŞ YA DA BAKICIYA BIRAKMAK ZORUNDA OLAN EBEVEYNLERİN ÇOCUKLAR İÇİN GETİRİLEN KISITLAMA SAATLERİNDE ÇOCUKLARINI GETİRİP GÖTÜRMESİ MÜMKÜN MÜDÜR?

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.

KPSS, KARİYER MESLEKLERİN GİRİŞ SINAVLARI, TOEFL, IELTS GİBİ ÜLKE GENELİNDE DÜZENLENEN SINAVLARA GİRECEK KİŞİLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN İSTİSNA MIDIR?

Genelgemiz ile KPSS ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler ile refakatçilerinin kısıtlamadan muaf oldukları belirlendiğinden bu sınavlara girecek her yaş grubundaki kişiler sokağa çıkma saat kısıtlamasına tabi olmayacaklardır.

İNŞAAT SEKTÖRÜ HAFTA SONU UYGULANACAK SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINDAN MUAF MIDIR?

İnşaat sektörü ve çalışanları Genelgenin 5.1/ğ ve 5.2/ğ hükümleri uyarınca üretim ve imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar için getirilen istisna hükmü kapsamında olduğundan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

HASTANELERDE (ÖZEL HASTANELER DAHİL) BULUNAN YEME-İÇME MEKANLARI (KANTİNLER, KAFE VB.) GENELGE KAPSAMINDA YEME-İÇME YERLERİ İÇİN GETİRİLEN KISITLAMALARA TABİ MİDİR?

Hastanelerde bulunan yeme-içme mekânları (kantinler, kafe vb.) Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara (çalışma saatleri, servis yöntemi vb.) doğrudan tabi değildir. Hastanelerde bulunan yeme-içme yerlerinin çalışma usul ve esasları hastane yönetimlerinin vereceği karar doğrultusunda belirlenecektir.

LOKANTA VE RESTORANLARA YÖNELİK GETİRİLEN KISITLAMALARA OTELLER VE KONAKLAMA TESİSLERİNDEKİ LOKANTA VEYA RESTORANLAR TABİ MİDİR?

Oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek olup diğer lokanta veya restoranlara yönelik getirilen kısıtlamalara tabi değildir. Ancak oteller ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar dışarıya paket servisi yoluyla satış yapamazlar.

HAVAALANLARI İÇERİSİNDEKİ LOKANTA VE RESTORANLAR GENELGEDE GETİRİLEN KISITLAMALARDAN MUAF MIDIR?

Havaalanları içerisindeki yeme içme mekanları (lokanta, restoran, kafe vb.) sadece yolculara ve ulaştırma sektöründe çalışanlara hizmet vermek koşuluyla Genelge kapsamında yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalara tabi değildir.

DENİZ TURİZMİ AMAÇLI TİCARİ FAALİYET GÖSTEREN TEKNE VE YATLAR GEZİ MAKSATLI TEKNELERİNE ALDIKLARI MÜŞTERİLERİNE YEME-İÇME AMAÇLI SERVİS YAPABİLİRLER Mİ?

Deniz turizmi amaçlı ticari faaliyet gösteren tekne ve yatlar gezi maksatlı teknelerine aldıkları müşterilerine yeme-içme amaçlı servis yapamazlar.

SEYAHAT ACENTALARININ VERMİŞ OLDUĞU TUR, PAKET TUR, KONAKLAMA VEYA TRANSFER HİZMETLERİNDEN YARARLANANLAR GENELGENİN İSTİSNASI KAPSAMINDA MIDIR?

Seyahat acentalarının vermiş olduğu tur, paket tur, konaklama veya transfer hizmetlerinden yararlanan tüketiciler "5.2/u) Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler" istisna kapsamındadır.

HAVALİMANLARINDAKİ MAĞAZALAR (GİYİM, HEDİYELİK EŞYA, VB.) 10:00-20:00 SAATLERİ ARASINDA HİZMET SUNABİLME UYGULAMASINA TABİ MİDİR?

Havalimanlarındaki mağazalar (giyim, hediyelik eşya vb. işyerleri), Genelgenin 1'inci maddesi ile faaliyet gösterebilecekleri zaman aralığı 10:00-20:00 saatleri arası olarak belirlenen iş yerleri kapsamında değildir.

TEKEL BÜFELERİ MARKETLER İÇİN GETİRİLEN ÇALIŞMA SAATİ KISITLAMASINA TABİ MİDİR?

Tekel büfeleri, Genelgenin 1'inci maddesi kapsamında marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamalarına (saat 10:00-20:00 arası çalışabilme) tabidir.

PASTANELER İLE SİMİT, BÖREK, POĞAÇA VB. ÜRÜNLERİ ÜRETEN VE SATAN İŞ YERLERİ SAAT 10.00'DAN ÖNCE SATIŞ YAPABİLİR Mİ?

Pastaneler ile simit, börek, poğaça vb. ürünleri üreten ve satan işyerleri sadece bu ürünlerin satışını sabah 08:00-10:00 saatleri arasında gel-al şeklinde yapabilirler.

AZINLIK CEMAATLERİNE MENSUP 65 YAŞ VE ÜZERİ DİN ADAMLARI, BU YAŞ GRUBU İÇİN GETİRİLEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA TABİ MİDİR?

Cevap 16: Azınlık cemaatlerinin 65 yaş ve üzeri din adamlarının bu yaş grupları için kısıtlama öngörülen saatlerde dini vecibeleri yerine getirmelerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamakta olup haricen izin alınmasına gerek yoktur.

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 20 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIMIZ İÇİN BELİRLENEN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASININ UYGULAMASI CUMA NAMAZLARI AÇISINDAN NASIL OLACAKTIR?

Belirtilen yaş gruplarında yer alan vatandaşlarımızdan Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerimizin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerimizin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

KREŞLERDE YÜZ YÜZE EĞİTİM FAALİYETLERİ DEVAM EDECEK Mİ?

Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıklarıyla yapılan görüşmeler sonucunda; çalışan anne-babaların durumu da göz önünde bulundurularak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kreşlerle birlikte diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel eğitim kurumları bünyesindeki kreşlerin yüz yüze eğitim faaliyetlerine devam edebilmeleri gerektiği değerlendirilmiştir.

SOKAK HAYVANLARININ BESLENMESİ NASIL OLACAK?

30.04.2020 tarih 7486 sayılı Genelgemiz kapsamında "Hayvan Besleme Grubu Üyeleri" ile sokak hayvanlarını beslemek isteyen diğer vatandaşlarımız hafta sonları uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır. Önceki sokağa çıkma kısıtlamalarında olduğu gibi hayvan severlerimiz hafta sonlarında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması sırasında sokak hayvanlarının beslenme ihtiyaçlarını giderebileceklerdir.

REKLAM VE DİZİ SEKTÖRÜNÜN ÇEKİMLERİNİN HAFTA SONU SAAT 20.00'DEN SONRAYA SARKMASI NEDENİYLE KENDİLERİNE İZİN VERİLEBİLİR Mİ?

Reklam ve dizi sektörü ile çalışanları, Genelgenin 5.1/ğ ve 5.2/ğ hükümleri uyarınca üretim ve imalat tesisleri ile buralarda çalışanlar için getirilen istisna hükmü kapsamında olduğundan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

PAZARYERLERİ GENELGE'DE MARKETLER İÇİN GETİRİLEN ÇALIŞMA SAATLERİ KISITLAMASINA TABİ MİDİR?

Pazarcı esnafımız, sebze-meyve gibi ürünlerin tedariki ve pazaryerine nakliyesi/kurulumu bağlamında çalışma saatleri sınırlamasına tabi değildir. Ancak pazaryerlerinde 10:00 ile 20:00 saatleri arasında vatandaşlarımıza satış yapılabilecek olup bu açıdan marketler için getirilen çalışma saati kısıtlamasına tabi olacaktır.

OTEL REZERVASYONU BULUNAN KİŞİLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI SÜRESİ İÇERİSİNDE ÖZEL ARAÇLARIYLA SEYAHAT EDEBİLİRLER Mİ?

Otel rezervasyonu bulunan vatandaşlarımız konaklama rezervasyonunun başlangıç zamanı ile konaklama tesisine ulaşım süresi içerisinde rezervasyonu olduğunu belgelemek/ibraz etmek kaydıyla herhangi bir izin almaksızın özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.

ÜLKEMİZDE TURİZM AMACIYLA BULUNAN YABANCI TURİSTLER SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASINA TABİ MİDİR?

Turistik faaliyetler kapsamında geçici bir süreyle Ülkemizde bulunan yabancı turistler hafta sonları uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

GENELGE KAPSAMINDA FAALİYETLERİNE ARA VERİLEN HALI SAHALARDA AMATÖR SPOR KULÜPLERİNİN ANTRENMANLARI İLE FUTBOL AKADEMİSİ ÇALIŞMALARI YAPILABİLİR Mİ?

Amatör liglerin ertelenmiş durumda olması nedeniyle, yeni bir karar alınıncaya kadar faaliyetleri durdurulan halı sahalarda antrenman yapılamayacağı ve futbol okulu/akademisi gibi faaliyetlerin devam edemeyeceği değerlendirilmektedir.

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