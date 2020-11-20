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Orgeneral Yaşar Güler Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı , ile güncel konuları ele almak için D. Wolters ile görüştü.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Orgeneral Yaşar Güler Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Wolters ile telefonda görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda bir görüşme yaptı.

Genelkurmay Başkanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Orgeneral Güler ve Wolters arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği belirtildi.

Görüşmede, NATO ile ilgili güncel konuların ele alındığı bildirildi.

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