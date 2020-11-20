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Başkan Erdoğan Ruhsar Pekcan'ı acı gününde yalnız bırakmadı

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Giriş: 20.11.2020 14:38
Güncelleme:20.11.2020 14:39
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci Kovid-19 tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kadafici bugün son yolculuğuna uğurlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da cenaze törenine katıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi İhsan Kadaifci için Tuzla'daki Mercan Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.

ACI HABERİ BAKAN KOCA DUYURMUŞTU
Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın annesi dün vefat etti. Acı haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bakan arkadaşım Ruhsar Pekcan Hanımefendi'nin kıymetli annesi vefat etti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde durumunu yakından takip ediyorduk. Merhumeye Allah'tan rahmet, Ruhsar Hanımefendi'ye, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullanmıştı.

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