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Son dakika: Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama: Hareketlilik arttıkça yayılıyor

Son dakika haberi... , "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, Sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." açıklamasında bulundu.

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Giriş Tarihi: 20.11.2020 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020
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Son dakika: Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama: Hareketlilik arttıkça yayılıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sokağa çıkma yasağı hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00'de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, Sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz." ifadelerini kullandı.

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