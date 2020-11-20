"Simgelerin Köprüsü"nün ilk tabliyesi Çanakkale'ye ulaştı! Taşınması tam 18 saat sürdü!

"KEDİ YOLU DEVAM" EDİYOR

Her iki yakayı birbirine ilk kez bağlayan halatlar üzerinden devam eden çalışmalarda, köprü inşaatı için en önemli noktalardan olan kedi yolu yapım çalışmaları da devam ediyor.

Bir çalışma platformu olan yol, burada görev yapan işçiler için üstünde çalışma fırsatı sunduğundan inşa işlerinde önem taşıyor.

Köprüde yapılacak kedi yolu ile Avrupa ve Asya yakalarındaki deniz üstü çalışmaların hızlanması planlanıyor.