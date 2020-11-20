Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kreş açıklaması: Haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak

Daha önce 20 Kasım ile 4 Ocak arasında resmi ve özel tüm okul öncesi eğitim kurumlarında etkinliklerin, ilkokullarda, ortaokullarda ve ortaöğretim kurumlarında tüm derslerin uzaktan eğitim yoluyla işleneceğine ilişkin karar alındığı hatırlatılırken, "Ancak Bakanlığımız ile ilgili kurumlar arasında yapılan istişareler sonucunda resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında haftada 5 gün yüz yüze eğitim yapılmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir" denildi.