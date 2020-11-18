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18 Kasım 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB SON DAKİKA: Okullarda sınavlar nasıl, yüz yüze mi olacak? Okul sınavları iptal mi, ertelendi mi? Yazılı sınavlar için karar... MEB SON DAKİKA: Okullarda sınavlar nasıl, yüz yüze mi olacak? Okul sınavları iptal mi, ertelendi mi? Yazılı sınavlar için karar...
Okullarda sınavlar nasıl, yüz yüze mi olacak? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan okulların açılmasının yıl sonuna kadar ertelendiğini açıkladı. Öğrenciler ve veliler ise okullar yazılı sınavların iptal mi, ertelendi mi sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sınavlar için beklenen son dakika açıklamasını yaptı. İşte, okullarda sınavlar nasıl, yüz yüze mi olacak? Okul sınavları iptal mi, ertelendi mi? Yazılı sınavlar için karar...
Giriş Tarihi: 18.11.2020 21:32 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020 21:42
Okullarda sınavlar nasıl, yüz yüze mi olacak? Okul sınavları iptal mi, ertelendi mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB tarafından yapılan son dakika açıklaması ile okullarda sınavlar için merak edilen sorular yanıt bulmuş oldu. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısı sonrasında okulların yıl sonuna kadar yüz yüze eğitime ara verildiğini açıklamıştı. Okullarda sınavlar nasıl, yüz yüze mi olacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, okul sınavları iptal mi, ertelendi mi? Yazılı sınavlar için karar...
GALERİ DEVAM EDİYOR OKULLARDA SINAVLAR NASIL OLACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı: "20 Kasım-4 Ocak arasında eğitim uzaktan olacak, 31 Aralık'a kadar uzaktan ya da yüz yüze sınav yapılmayacak."
OKUL SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
Uzaktan eğitim kararı alınmasının ardından gözler okul sınavlarına çevrilmişti. Milli Eğitim Bakanı Selçuk tarafından yapılan açıklamada sınavlarla ilgili ayrıntılar belli oldu. Yapılan açıklamada, "20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitimle devam edeceğiz" denildi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklaması şöyle:
"Dünyada ve ülkemizde salgının seyrinde yaşanan yükselişten, eğitim kurumlarımızda yüz yüze eğitime devam eden öğrenci, öğretmen ve çalışanlarımızın etkilenmemesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki kabine toplantısında alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmî, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edeceğiz.
Bakanlığımıza bağlı tüm okul öncesi kurumlar, kreşler, ilkokul, ortaokul ve liseler, özel eğitim okulları ve sınıfları, meslek liselerindeki uygulamalı dersler ile özel öğretim kursları da bu kapsamda olacaklar. Destekleme ve yetiştirme kursları ve takviye kurslarında da bu süreçte yüz yüze eğitim yapılmayacaktır. 5580 sayılı özel öğretim kanunu kapsamındaki özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerindeki "bireysel eğitimler" yüz yüze gerçekleştirilebilecektir.