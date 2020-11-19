Terör örgütündeki 'çözülme' telsiz konuşmalarında! Teröristler talimatları dinlemiyor

'ÇÖKÜŞÜN HABERCİSİ'

Güvenlik kaynakları, bu durumun daha rahat şartlarda yaşayan sözde yöneticiler ile sahada ve zor şartlar altındaki teröristler arasında problemler yaşandığının göstergesi olduğu; alt kadrodaki teröristlerde moral bozukluğunu, can korkusu yüzünden talimatlara uyulmadığını ve terör örgütü içinde çözülmenin hızlanmasına sebep olduğu bildirildi. Uzmanlar, tüm bu gelişmeleri çöküşün habercisi olarak değerlendirdi.

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