Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 11 ayda 197 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 örgüt mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlendi. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar, terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'ye ulaştı" denildi.