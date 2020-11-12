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Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 11 ayda 197 terörist teslim oldu

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, 2015 yılında terör örgütüne katılan 'lı teröristin ikna çalışmaları sonucu 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 12.11.2020
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Son dakika: Terör örgütünde çözülme sürüyor! 11 ayda 197 terörist teslim oldu

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'nca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 1 örgüt mensubu daha Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı belirlendi. Yürütülen ikna çalışmaları kapsamında, 1 Ocak'tan bugüne kadar, terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt mensubu sayısı 197'ye ulaştı" denildi.

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