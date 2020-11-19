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Son dakika: MEB'den 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi! 81 ile gönderildi

Son dakika haberine göre 'un imzasıyla 81 ile 'Yüz ' konusunda genelge gönderildi. 'den gelen genelgede, ''4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır.'' ifadeleri kullanıldı.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Son dakika: MEB'den 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' genelgesi! 81 ile gönderildi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla 81 ile 'Yüz Yüze Eğitime Ara Verilmesi' konulu genelge gönderilerek, uzaktan eğitim faaliyetlerinin nasıl yürütüleceğine ilişkin detaylar iletildi. Genelgede, tüm ülkelerde olduğu gibi mevsim şartlarının da etkisiyle artan Covid-19 salgını nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nda alınan karar gereği, resmi ve özel örgün eğitim ile hayat boyu öğrenme kurumlarındaki tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerine 20 Kasım ile 4 Ocak arasında uzaktan eğitim yoluyla devam edileceği belirtildi.

Genelgede, sınavlar konusuna da açıklık getirilirken, "4 Ocak 2021 tarihine kadar yüz yüze veya uzaktan olmak üzere hiçbir şekilde sınav yapılmayacaktır. Bu tarihten sonra sınavların, ilgi ve yazılarda belirtilen ölçme ve değerlendirmeye ilişkin usul ve esaslar kapsamında okul ortamında yüz yüze yapılması planlanmaktadır. Ancak 04 Ocak 2021 tarihinden sonra ölçme ve değerlendirme faaliyetleri ile ilgili hususlar salgın sürecinin seyrine göre değerlendirilerek ayrıca duyurulacaktır" denildi.

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Son dakika | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuktan önemli yüz yüze eğitim açıklaması SON DAKİKA | MİLLİ EĞİTİM BAKANI ZİYA SELÇUK'TAN ÖNEMLİ YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

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