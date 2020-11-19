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Dışişleri Bakanlığından Pompeo'nun İsrail ziyaretine tepki: Hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı taşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo 'e yaptığı ziyarete ilişkin bir açıklamada bulundu. Açıklamada "Bu ziyaretin arkasında İsrail’in işgal altındaki topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Dışişleri Bakanlığından Pompeo'nun İsrail ziyaretine tepki: Hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı taşıyor

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun işgali altında 'daki bir yerleşim yerine yaptığı ziyarete yönelik açıklamada bulundu. Ziyaretin vahim bir adım olduğu belirtilirken, ziyaretin İsrail'in hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı taşıdığı da ifade edildi.

ZİYARET SON DERECE VAHİM BİR ADIM

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, İsrail'e gerçekleştirmekte olduğu ziyaret kapsamında bugün (19 Kasım) işgal altındaki Batı Şeria'daki bir İsrail yerleşim birimini, ABD'nin de daimi üyesi olduğu Güvenlik Konseyi'nin 2334 (2016) sayılı kararı başta olmak üzere, İsrail'in topraklarındaki yerleşim faaliyetlerinin uluslararası hukuka aykırılığını kayıt altına alan BM kararlarının hilafına ziyaret etmesi son derece vahim bir adımdır.

MEŞRUİYET KAZANDIRMA AMACI TAŞIYOR

Bu ziyaretin arkasında İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki hukuk dışı eylemlerine meşruiyet kazandırmak amacı yatmaktadır. Sorumsuzca atılan bu tür tek yanlı adımlar, İsrail-Filistin ihtilafının çözümüne yönelik yerleşik uluslararası parametrelere, BM kararlarına ve Filistin halkının hak ve özgürlüklerine halel getiremeyecektir. Bu tür hesaplı eylemler sonuçsuz kalmaya mahkumdur.

FİLİSTİNLİLERİN YANINDAYIZ

Filistinli kardeşlerimizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını korumaya, Filistin'in haklı davasını savunmaya devam edeceğiz.

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