BM'den Bağdat ile Erbil için kritik açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan, terör örgütü PKK'nın Musul'un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandıracak anlaşmanın uygulanmasının hızlandırılması gerektiğini belirtti.

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Irak'ta Sünni Arap liderlerden Usame en-Nuceyfi liderliğindeki Kurtuluş ve Kalkınma Cephesi Partisi, terör örgütü PKK'nın Irak'tan çıkarılması çağrısında bulundu.

Parti'den yapılan yazılı açıklamada, PKK'nın iki gün önce Duhok kentinde bir Peşmerge'yi öldürmesi, 3'ünü de yaralaması şiddetle kınandı.

Açıklamada, Peşmerge güçlerine yönelik son saldırının PKK'nın Irak'tan çıkarılması ve suç işleyenlerin adalete teslim edilmesi için gerçek bir çabanın gerekliliğini ortaya koyduğu belirtildi.

Partinin açıklamasında, PKK'nın işlediği suçların, özellikle Türkiye başta olmak üzere Irak'ın komşu ülkelerle ilişkilerine zarar verdiği vurgulandı.

BM'DEN SİNCAR ANLAŞMASINA DESTEK

Irak'ın Musul kentini ziyaret eden Özel Temsilci Plasschaert, düzenlediği basın toplantısında, hükümet ile IKBY arasında yapılan anlaşmadan sonra ilçeye istikrarın geleceğine inandığını kaydederek, "Bağdat ile Erbil, Sincar anlaşmasının uygulanmasını hızlandırmalı." ifadesini kullandı.

Sincar'da güvenlik teşkilatı ve şemasının oluşumundaki ciddiyetin önemli olduğuna vurgu yapan Plasschaert, ilçenin altyapısının yeniden onarılması ve en kısa zamanda iç göçmenlerin evlerine geri dönmesi temennisinde bulundu.

Plasschaert, Sincarlıların uzun yıllar ağır ve zor süreç geçirdiklerini ancak ordu güçlerinin ilçeye girmesiyle birlikte rahat nefes alacaklarını ve yeni bir başlangıç olacağını kaydetti.

BM'NİN ROLÜ ÖNEMLİ

Silah tehditlerinin toplum ve bölgenin ilerlemesine engel olacağını aktaran Plasschaert, toplum ve insanların çıkarının her şeyin üstünde olduğunu ifade etti.

Musul Valisi Necim el- Cuburi, BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis Plasschaert'in Musul'u ziyaret ederek bizzat Sincar'ın tüm etnik gruplarıyla görüşmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yapılan anlaşmanın takibinde BM'nin rolünün önemli olduğuna dikkat çeken Cuburi, bölgenin kalkınma ve imarında da yer almasını istedi.

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