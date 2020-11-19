Gözler GSB'de! 2020-2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Son dakika... KYK burs ve kredi sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından her yıl düzenli olarak kredi ve burs veriliyor. Yükseköğrenim gören öğrencilerin maddi açıdan desteklenmesi için verilen burs ve kredi için başvurular 8 Kasım'da tamamlandı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Aradan geçen iki haftanın ardından gözler GSB'den gelecek müjdeli habere çevrildi. Peki, 2020-2021 KYK burs sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK burs sonuçları için tarih belli oldu mu? İşte cevaplar...

KYK BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2019 yılı burs başvuruları 15-21 Ekim'de alınmış sonuçlar 26 gün sonra yani 16 Kasım tarihinde açıklanmıştı. 2020 yılı burs başvuruları 8 Kasım'da sona erdi. Buna göre, 2020 KYK burs ve kredi başvuru sonuçlarının 1 ay içerisinde açıklanması bekleniyor.

Sonuçlar, KYK'nın resmi internet sitesinden (sonuc.kyk.gov.tr) duyurulacak.