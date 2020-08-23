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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler...
İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması'nın gerçekleştirildiği bildirildi.
Giriş Tarihi: 23.08.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 10:57
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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler
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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler
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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler
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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler
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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler