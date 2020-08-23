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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler...

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması'nın gerçekleştirildiği bildirildi.

Giriş Tarihi: 23.08.2020 10:22 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 10:57
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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler
Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Uyuşturucu ile mücadelenin en temel dayanağı olan Anayasanın 58. Maddesinde "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." hükmü gereğince çıkarılan kanun, yönetmelik ve sair mevzuat doğrultusunda uyuşturucu ile mücadelenin yasal çerçevesi ve şekli belirlendi.

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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler
Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler

Bu doğrultuda, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca ortaklaşa 22 Ağustos 2020 Cumartesi günü, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımının önlenmesi ve bu suçtan aranan şahısların yakalanabilmesi amacıyla *"Türkiye Geneli Narkotik Uygulaması"*gerçekleştirildi.

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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler
Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler

Uygulama kapsamında; 06:30'da başlayarak adli makamlardan alınan arama kararlarına istinaden, narkotik suçlarından aranması olan şahısların yakalanmasına yönelik tespit edilen adreslerde arama,

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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler
Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler

15:00-18:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yaygın olduğu değerlendirilen ve suçun odağı haline gelen metruk binalar ve yapımı devam eden/tamamlanamayan inşaatların bulunduğu bölgelerde şüpheli görülen şahıslar üzerinde,

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Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler
Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler

20:00-23:00 saatleri arasında narkotik madde ticareti ve kullanımının yoğun olabileceği değerlendirilen riskli bölgelerdeki mahalle, sokak ve parklarda şüpheli görülen şahıslar üzerinde uygulama gerçekleştirildi.