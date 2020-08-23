Türkiye genelinde narkotik uygulaması! İşte ele geçirilenler...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Uyuşturucu ile mücadelenin en temel dayanağı olan Anayasanın 58. Maddesinde "Devlet, gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden, suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak için gerekli tedbirleri alır." hükmü gereğince çıkarılan kanun, yönetmelik ve sair mevzuat doğrultusunda uyuşturucu ile mücadelenin yasal çerçevesi ve şekli belirlendi.