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Terör örgütü PKK dağılıyor! Teslim olan terörist sayısı 204'e yükseldi

Son yıllarda üst üste yapılan başarılı operasyonlarla şoka uğratılan terör örgütü dağlıyor. Gelen son dakika haberine göre; 1 örgüt mensubu ’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu sayıyla birlikte teslim olan terörist sayısı ise 204'e yükseldi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.11.2020 Güncelleme Tarihi: 19.11.2020
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Terör örgütü PKK dağılıyor! Teslim olan terörist sayısı 204'e yükseldi

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 terör örgütü PKK/KCK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun, 2004 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte, bu yıl sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısı 204'e ulaştı.

PKKdan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu PKK'DAN KAÇARAK GÜVENLİK GÜÇLERİNE TESLİM OLAN TERÖRİST AİLESİYLE BULUŞTURULDU

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