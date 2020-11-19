Terör örgütü PKK dağılıyor! Teslim olan terörist sayısı 204'e yükseldi
Son yıllarda üst üste yapılan başarılı operasyonlarla şoka uğratılan terör örgütü PKK dağlıyor. Gelen son dakika haberine göre; 1 örgüt mensubu Hakkari’de güvenlik güçlerine teslim oldu. Bu sayıyla birlikte teslim olan terörist sayısı ise 204'e yükseldi.
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İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 terör örgütü PKK/KCK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları sonucu 1 terör örgütü PKK/KCK mensubunun güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, 1 PKK/KCK terör örgütü mensubu Hakkari'de güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensubunun, 2004 yılında terör örgütüne katıldığı ve Irak'ta faaliyet yürüttüğü belirlendi.
Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte, bu yıl sadece ikna yoluyla gelen PKK/KCK örgüt mensubu sayısı 204'e ulaştı.