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Son dakika: Teslim olan terörist kaçırılmasını sağlayanların isimlerini verdi: 5 gözaltı

Son dakika haberine göre 'da 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olan terör örgütü mensubunun ifadesi doğrultusunda, kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle 5 şüpheli yakalandı.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020 Güncelleme Tarihi: 18.11.2020
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Son dakika: Teslim olan terörist kaçırılmasını sağlayanların isimlerini verdi: 5 gözaltı

Alınan bilgiye göre, 5 yıl önce 14 yaşında dağa kaçırılan ve bir süre önce güvenlik güçlerine teslim olarak HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailesine kavuşan örgüt mensubu ile ilgili Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

OPERASYON YAPILDI

Soruşturma kapsamında terör örgütü PKK/KCK'ya katılım aşamasındaki ilişki ağlarının deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmada örgüt mensubunun ifadesi doğrultusunda bazı adreslere operasyon yapıldı.

5 KİŞİ YAKALANDI

Operasyonda teslim olan örgüt mensubunun kaçırılmasına aracılık ettikleri gerekçesiyle L.K, S.K, S.K, Ö.K. ve M.K. yakalandı. Adreslerinde yapılan aramada 4 cep telefonu, 4 simkart, flash bellek, dizüstü bilgisayar, mikro SD kart ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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