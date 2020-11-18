Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk
İstanbul'daki koronavirüs artışı durdurulamazken, toplu taşıma araçlarının çalışma düzeni de bir türlü oturtulamadı. Zincirlikuyu Metrosu'nda yoğunluk, İstanbulluları isyan ettirdi.
GÜNDEM DHA
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Koronavirüs vakalarında yaşanan artışlardan dolayı yeni kararlar alındı.
Akşam saatlerinde Zincirlikuyu Metrobüs Durağında yoğunluk yaşandı.
Metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar durakta kuyruklar oluşturdu.
Durakta ve metrobüs araçlarında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.
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