18 Kas��m 2020, Çarşamba
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Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

'daki artışı durdurulamazken, toplu taşıma araçlarının çalışma düzeni de bir türlü oturtulamadı. Zincirlikuyu Metrosu'nda yoğunluk, İstanbulluları isyan ettirdi.

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 18.11.2020
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Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

vakalarında yaşanan artışlardan dolayı yeni kararlar alındı.

Akşam saatlerinde Durağında yoğunluk yaşandı.

Metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşlar durakta kuyruklar oluşturdu.

Durakta ve metrobüs araçlarında oluşan kalabalıkta sosyal mesafe kuralına uyulmadığı görüldü.

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