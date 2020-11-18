Gece yarısı Malatya, Aydın ve Çorum'da korkutan deprem!

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüklerini farklı açıkladı. KRDAE verilerine göre Malatya (Pötürge) ve Aydın'ndaki (Kuşadası Körfezi) depremlerin büyüklüğünü 3.9 ve Çorum (Uğurludağ) merkez üslü depremin büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.