18 Kasım 2020, Çarşamba
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Gece yarısı Malatya, Aydın ve Çorum'da korkutan deprem!

Son dakika haberine göre; Yurdun 3 ayrı bölgesi gece yarısından sonra meydana gelen depremlerle sallandı. ve Aydın'da 3,8, 'da ise 4.2 büyüklüğünde meydana gelen depremler kısa süreli endişe yaratırken, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020
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Gece yarısı Malatya, Aydın ve Çorum'da korkutan deprem!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı () verilerine göre ilk saat 01.34'te merkez üssü 'nın Pütürge ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde kaydedildi.

Bu depremin ardından saat 02.00'de merkez üssü Aydın'ın açıklarında yine 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre üçüncü deprem ise saat 02.05'te 'da meydana geldi. Merkez üssü Uğurludağ ilçesi olarak kaydedilen Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğündeki deprem ilçe ve çevresinden hissedildi.

Yurdun üç ayrı bölgesinde meydana gelen depremler, vatandaşlar arasında kısa süreli endişe yarattı. İlk belirlemelere göre demlerde can ve mal kaybı yaşanmadı.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü () ise depremin büyüklüklerini farklı açıkladı. KRDAE verilerine göre Malatya (Pötürge) ve Aydın'ndaki (Kuşadası Körfezi) depremlerin büyüklüğünü 3.9 ve Çorum (Uğurludağ) merkez üslü depremin büyüklüğünü ise 4.1 olarak duyurdu.

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