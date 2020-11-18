18 Kasım 2020, Çarşamba
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonu: 49 şüpheli gözaltına alındı

'te operasyonunda 49 şüpheli yakalandı, adliyeye sevk edilen 8 kişiden 6'sı tutuklandı. Adreslerdeki aramalarda, 20 kilo 87 gram uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 11 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 18.11.2020
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Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonu: 49 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında kentte belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda 49 şüpheli, "uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak" suçundan gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, 20 kilo 87 gram uyuşturucu, 53 uyuşturucu hap, 3 hassas terazi, 11 tabanca ve uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 6'sı tutuklandı, iki kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

41 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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