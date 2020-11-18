DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? ÖSYM takvimi...
DGS ek tercih sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. 2020 DGS ek tercih işlemleri 5-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. Lisans programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte haberin ayrıntıları...
DGS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına katılmak isteyen öğrenciler, sınavdan aldıkları puanların sonucuna göre tercihte bulundular. İlk tercihe göre herhangi bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi gün açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 27 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'eelektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonrasonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.
Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış,önlisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırkentaban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
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