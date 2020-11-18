DGS ek tercih sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına katılmak isteyen öğrenciler, sınavdan aldıkları puanların sonucuna göre tercihte bulundular. İlk tercihe göre herhangi bir programa yerleşemeyenler için ek tercih alındı. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, DGS ek tercih sonuçları açıklandı mı? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak? İşte konu ile ilgili merak edilenler...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi gün açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 27 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.