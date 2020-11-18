İstanbul İtfaiyesi’nde siyasi atamalar devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başarılarla dolu 306 yıllık bir geçmişe sahip İstanbul İtfaiyesi'nde her geçen gün yeni bir skandala imza atıyor. İstanbul İtfaiyesi'nde son günlerde akıl almaz olaylar meydana geliyor. Bir yanda sendikalarından istifaya zorlanan memurlar, bir yanda rütbeleri düşürülen görevliler, bir yanda İstanbul içinde sürgün gibi kararlarla mobbing uygulamaları yapılıyor.

İstanbul seçimlerinden sonra göreve gelen yeni İBB yönetimi süreç içinde CHP yöneticilerinin yakınları ve akrabaları kritik noktalara atandı. Yıllardır mesleğin içinde olan ve mesleğini başarıyla yerine getiren görevliler baskıya, tehdide, sürgüne ve mobbinge maruz bırakıldı. 306 yıllık başarılarla dolu bir geçmişe sahip olan İstanbul İtfaiyesi tüm nitelikli kadrosunu kaybetmek tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Liyakatin göz ardı edildiği bu atamalardan sonra çeşitli bölgelerde meydana gelen yangınlarda ise bazı itfaiyeciler hayatlarını kaybetti.