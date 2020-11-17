Son dakika: DGS ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS ek yerleştirmeler ne zaman?

DGS ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tercihleri tamamlandı. İlk tercihlerin ardından herhangi bir programa yerleşemeyenler 5-11 Kasım tarihleri arasında ek tercihte bulundular. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. DGS adaylarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS ek yerleştirmeler ne zaman? İşte merak edilenler...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?

2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi gün açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 27 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.