Son dakika: DGS ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS ek yerleştirmeler ne zaman?
Son dakika... DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 yılına ilişkin DGS ek tercih işlemleri tamamlandı. Tercih bildiriminde bulunan binlerce aday, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM tarafından yapılan son açıklamalara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, DGS ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS ek yerleştirmeler ne zaman? İşte haberin detayları...
DGS ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) tercihleri tamamlandı. İlk tercihlerin ardından herhangi bir programa yerleşemeyenler 5-11 Kasım tarihleri arasında ek tercihte bulundular. Şimdi ise gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. DGS adaylarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, DGS ek tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2020 ÖSYM DGS ek yerleştirmeler ne zaman? İşte merak edilenler...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI BUGÜN MÜ AÇIKLANACAK?
2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi gün açıklanacağı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 27 Kasım'a kadar açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'eelektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonrasonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.
Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış,önlisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırkentaban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
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