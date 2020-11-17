Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, şehit Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve şehit Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un ailelerine başsağlığı diledi.
GÜNDEM AA
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Edinilen bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Silopi Habur Çayı'nda suya kapılarak şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve Hakkari Çukurca'da Irak sınırında icra edilen operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.