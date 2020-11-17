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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Son dakika haberi... Başkan , şehit ve şehit 'un ailelerine başsağlığı diledi.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Silopi Habur Çayı'nda suya kapılarak şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez ve Hakkari Çukurca'da Irak sınırında icra edilen operasyon sırasında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

Hakkariden acı haber: Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu HAKKARİ'DEN ACI HABER: PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ABDURRAHMAN TOPUKSUZ ŞEHİT OLDU
Hakkaride Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz şehit oldu HAKKARİ'DE PİYADE UZMAN ÇAVUŞ ABDURRAHMAN TOPUKSUZ ŞEHİT OLDU

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