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Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i Külliye'de kabul etti

Başkan ’ın talimatı ile Londra’da ameliyat olan Antalyalı siyam ikizleri sağlığına kavuştu. Başkan Erdoğan’ı ziyaret eden ikizlerin sevimli halleri dikkat çekti.

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Giriş Tarihi: 17.11.2020 Güncelleme Tarihi: 17.11.2020
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Başkan Erdoğan siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel'i Külliye'de kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Antalya'da iki yıl önce kafaları yapışık halde dünyaya gelen ve İngiltere'de yapılan operasyonla birbirinden ayrılan siyam ikizleri Derman ve Yiğit ile pediyatrik beyin cerrahı Keşmirli Müslüman Dr. Owase Jeelani'yi kabul etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Başkan Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, siyam ikizleriyle bir süre vakit geçirdi.




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Başkan Erdoğan Kahramanmaraşta! Siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu ile bir araya geldi BAŞKAN ERDOĞAN KAHRAMANMARAŞ'TA! SİYAM İKİZLERİ AYŞE VE SEMA TANRIKULU İLE BİR ARAYA GELDİ

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