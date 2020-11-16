13 yaşındaki arkadaşı tarafından öldürüldü! Nedeni ortaya çıktı...

Ankara'da çocuklar arasında yaşanan kavga sırasında bir çocuğun ölümü birinin de yaralanmasıyla sonuçlanan vahşetin detaylarına SABAH ulaştı. Ankara'da bir vakıf üniversitesinde öğretim görevlisi olan S.D., ortaokul 8. sınıfa giden iki çocuğuyla birlikte, aynı üniversitede görev yapan arkadaşı A.F.G.'nin Çankaya Seyran'da bulunan evine gitti. Alışveriş yapmak için evden ayrılan S.D. ve A.F.G., aynı okulda arkadaş olan çocukları Ege Ö. ve ikiz kardeşler Arda D. ile Ege D.'yi evde yalnız bıraktı.