Son dakika: Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar? Hangi illere sokakta sigara içme yasağı geldi?

Son dakika... Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar? İçişleri Bakanlığı tarafından sokakta sigara içme yasağı olan yerler duyuruldu. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yurt genelinde önlemler alınmaya devam ediyor. Bu çerçevede birçok cadde ve sokakta sigara içme yasağı yürürlüğe girdi. Peki, hangi illere sokakta sigara içme yasağı geldi? Sokakta sigara içme yasağı cezası ne kadar? İşte merak edilenler...

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI CEZASI NE KADAR?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul genelinde sigara yasağı getirilen sokak, cadde ve meydanların tam listesi Valiliğimiz internet sitesinde yayınlanmıştır. Yasağa uymayanlar için 900 TL para cezası uygulanacaktır. Alınan tüm tedbirler; vatandaşlarımızın, ilimizin ve toplumumuzun sağlığını korumak içindir." ifadelerine yer verildi.

SOKAKTA SİGARA İÇME YASAĞI HANGİ İLLERDE?

Solunum yoluyla kolayca bulaşabilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önlenmesine yönelik, özellikle vatandaşların yoğun bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içenlerin maskelerini çenelerinin altına indirmesinin oluşturduğu risk karşısında İçişleri Bakanlığı harekete geçti.