DGS adayları heyecanla bekliyor! 2020 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 DGS ek yerleştirme sonuçları heyecanla bekleniyor. ÖSYM tarafından 2020 yılına ilişkin 2020 DGS ek tercih işlemleri 11 Kasım'da sona erdi. Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2020 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen DGS'nin tamamlanmasının ardından tercihler alınmıştı. İlk tercihlerin sonuçlarına göre, herhangi bir kuruma yerleşemeyenler için ek tercih alındı. 5-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ek tercih işlemlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2020 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...
DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 16-27 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.
Ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecek. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'eelektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonrasonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.
DGS EK YERLEŞTİRME ÜCRETİ
Ek yerleştirme için tercih ücreti 20,00 TL'dir. Ek yerleştirme için tercih yapmak isteyen adaylar, tercih ücretini, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile 5-12 Kasım 2020 tarihleri arasında yatıracaklardır.
Ücret yatırma işlemi 12 Kasım 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecek. Banka/ATM'lerden tercih ücreti yatırılmamalıdır. Adaylar, tercihlerini yaptıktan sonra tercih ücretini yatırarak tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Süresi içinde ek yerleştirme tercih ücretini yatırmayan adayların yapmış oldukları tercihler geçersiz sayılacak ve ek yerleştirme işlemine dâhil edilmeyecektir.
ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından yerleştirme ücreti alınmayacaktır.
2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir.
Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir. Bunun dışında aşağıdaki kurallar geçerli olacaktır:
a) Tablo-1'de yer alan yükseköğretim lisans programlarını; ilgili puanı hesaplanmış,önlisans mezuniyet alanı Tablo-2'ye uygun tüm adaylar tercih edebilecektir.
b) Kontenjanlara yerleştirme yapılırkentaban puan şartı aranmayacaktır.
c) Ek yerleştirmede adaylar en fazla 30 tercih yapabileceklerdir.
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