DGS adayları heyecanla bekliyor! 2020 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrenciler için gerçekleştirilen DGS'nin tamamlanmasının ardından tercihler alınmıştı. İlk tercihlerin sonuçlarına göre, herhangi bir kuruma yerleşemeyenler için ek tercih alındı. 5-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen ek tercih işlemlerinin ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, 2020 DGS ek tercih yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 DGS ek tercih sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz belli olmadı. Bir önceki tercihlere bakacak olursak, sonuçların tercihlerin bitmesinin ardından 1-2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

Buna göre, DGS ek tercih sonuçlarının 16-27 Kasım tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Tarihler tahmini olup resmi açıklamaları beklemekte fayda var.