16 Kasım 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: PKK'nın sözde müsteşarı yakalandı

Son dakika: PKK'nın sözde müsteşarı yakalandı

Son dakika haberi...'de, terör örgütü /'nin sözde '' ile beraberindeki bir kadın şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
ABONE OL
Son dakika: PKK'nın sözde müsteşarı yakalandı

Terör örgütü PKK/PYD'nin faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bir istihbaratı değerlendirdi. Ekipler, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapıp Mersin'e gelen örgütün sözde 'Münbiç Asayiş Genel Müsteşarı' ile sözde 'Münbiç Medya Koordinatörlüğü ve Silahlı Asayiş Birimi'nde faaliyet yürüten 1 kadın şüphelinin saklandıkları adresi saptadı. Kent merkezindeki eve baskın yapan jandarma, 2 şüpheliyi gözaltına alırken, yapılan aramalarda örgütsel belge ve dijital dokümanlar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

Son dakika: Şırnak’ta PKK/KCK, FETÖ/PDY’ye darbe: 7 gözaltı SON DAKİKA: ŞIRNAK'TA PKK/KCK, FETÖ/PDY'YE DARBE: 7 GÖZALTI

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA