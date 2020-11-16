FETÖ'NÜN KRİTİK İSMİ VE OPERASYONLARI DEŞİFRE OLDU

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Türkiye'deki bilişim kurumlarından yapılan casusluk faaliyetlerine karşı yürüttüğü çalışmada, örgüt tarafından kendisine tahsis edilen operasyonel hatlardan Türkiye'de bilişim yapılanmasını kontrol eden FETÖ'nün bilişim imamının ismi deşifre edildi. Yapılan teknik çalışmalar sonrasında belirlenen o ismin Türkiye'de bulunduğu süre içerisinde örgütün TSK'daki mahrem yapılanmasında sivil asker imamlığı yaptığı, daha sonrada TAİ, HAVELSAN, Roketsan, TÜBİTAK, ASELSAN, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, BTK ve Türk Telekom'a yerleştirdiği örgüt üyeleriyle casusluk faaliyetleri yürüten Suat Yiğit olduğu ortaya çıktı.