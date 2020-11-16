Bakan Koca: Koronavirüs daha çok burun yoluyla bulaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs ve maske kullanımıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın. pic.twitter.com/3JnP5qi72P — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 16, 2020

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama:

"Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."

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