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Bakan Koca: Koronavirüs daha çok burun yoluyla bulaşıyor

Son dakika haberine göre... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün ağızdan daha çok burun yoluyla nefes alıp, verirken bulaştığını belirterek, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

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Giriş Tarihi: 16.11.2020 Güncelleme Tarihi: 16.11.2020
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Bakan Koca: Koronavirüs daha çok burun yoluyla bulaşıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüs ve maske kullanımıyla ilgili son dakika açıklaması geldi. Bakan Koca, "Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın" dedi.

İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama:

"Burnun altına indirilmiş maskenin, yarısı kesilmiş maskeden bir farkı yok. Maskenizi burnu açıkta bırakacak şekilde takarsanız, bir yarısını kullanmış olursunuz. Koronavirüs ağızdan daha çok burun yoluyla, nefes alıp verirken bulaşıyor. Maskenizi sizi koruyacak şekilde kullanın."

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