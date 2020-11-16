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Ümit Özdağ'dan ihraç açıklaması!

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Giriş: 16.11.2020 21:20
Güncelleme:16.11.2020 21:39
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, itiraflarının ardından partiden ihraç edildi. İYİ Parti'den ihraç edilen Özdağ, yaptığı açıklamada "üzülmedim desem yalan olur" dedi.

Ümit Özdağ katıldığı bir televizyon programında İYİ Parti'den ihracını değerlendirdi. "Üzülmedim desem yalan olur" diyen Ümit Özdağ, ihraç hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

"BU KARARI BEKLİYORDUM"

İYİ Parti'den ihraç edilen Ümit Özdağ aynı zamanda kurucu üyelikten de çıkartıldı. Ahmet Hakan'a konuşan Özdağ, ihraç kararını beklediğini söyledi.

Özdağ yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

"Genel Başkan başta olmak üzere, Genel Merkez yetkililerinden ve grup başkan vekillerinden çok ağır ve hakaret içeren bir söylemle karşılaştım. Buna üzülmedim desem yalan olur."

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