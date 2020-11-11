11 Kasım 2020, Çarşamba
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

Gaziantep'teki FETÖ/PDY'ye yönelik davada, eski üsteğmene 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Duruşma savcısı, sanığın sabit hatlardan aranarak mahrem imamlarla iletişim kurduğunu, "Hamza" kod adını kullandığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirtti.

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Giriş Tarihi: 11.11.2020
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Gaziantep'te FETÖ sanığı eski subaya 6 yıl 3 ay hapis cezası

2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Muhammet T. ile avukatı katıldı.

Duruşma savcısı, sanığın sabit hatlardan aranarak mahrem imamlarla iletişim kurduğunu, "Hamza" kod adını kullandığını ve örgütsel toplantılara katıldığını belirterek cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Muhammet T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

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