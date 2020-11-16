16 Kasım 2020, Pazartesi
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Bakan Varank'tan yerli koronavirüs aşısı açıklaması: En kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz

Son dakika haberi... Sanayi ve , "Covıd-19 altında aşı ve ilaç alanında 17 proje başarıyla yürütülüyor. Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan 4 aşı adayımızın en için gayret gösteriyoruz" dedi.

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Giriş Tarihi: 16.11.2020
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Bakan Varank'tan yerli koronavirüs aşısı açıklaması: En kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz

Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covıd-19 Türkiye Platformu altında aşı ve ilaç alanında 17 proje başarıyla yürütülüyor. Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan 4 aşı adayımızın en kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

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