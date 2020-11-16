Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Covıd-19 Türkiye Platformu altında aşı ve ilaç alanında 17 proje başarıyla yürütülüyor. Hayvan deneylerini başarıyla tamamlayan 4 aşı adayımızın en kısa sürede klinik deney aşamasına geçmesi için gayret gösteriyoruz" dedi.

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