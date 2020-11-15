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15 Kasım Pazar günün Kovid-19 verileri açıklandı | Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi vefat etti

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Giriş: 15.11.2020 19:29
Güncelleme:15.11.2020 19:29
Sağlık Bakanı Koca, 15 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 142 bin 496, hasta sayısı 3 bin 223 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 89 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 561 hasta ise iyileşti. Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Koca, 15 Kasım tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 142 bin 496, hasta sayısı 3 bin 223 olarak açıklandı. Bugün corona virüsten 89 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte 2 bin 561 hasta ise iyileşti.

Ağır hasta sayısı 3 bin 439 oldu, son 24 saatte 2 bin 561 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 353 bin 663'e yükseldi.

Bakan Koca, "Sağlık çalışanlarımızın gücünün de sağlık alt yapılarının da kapasitesinin bir sınırı var. Tedbirlere uyarak mücadeleye güç verin" dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
15 Kasım Pazar günün Kovid-19 verileri açıklandı | Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi vefat etti
15 Kasım Pazar günün Kovid-19 verileri açıklandı | Türkiye'de son 24 saatte 89 kişi vefat etti
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