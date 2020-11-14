vgm.gov.tr: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları...
VGM burs sonuçları, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından verilen burs imkanından faydalanmak isteyen öğrenciler, geçtiğimiz günlerde başvuru işlemlerini tamamladılar. Şimdi ise sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman belli olacak? İşte merak edilenler...
VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından eğitim öğretim döneminde öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri açısından verilen burs için başvurular sona erdi. Ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de, yükseköğrenim başvuruları ise 30 Ekim'e tamamlanmıştı. Burs almak için bekleyişte olan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...
ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM tarafından yapılan açıklamada, ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmelerinin devam ettiği duyuruldu. Başvuru sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.
YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
VGM tarafından yapılan açıklamada, "ükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denildi. Sonuçlar ile ilgili tarih bilgisi geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.
2020 VGM BURS MİKTARI NE KADAR?
2020-2021 eğitim yılında; ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 TL, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 TL, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 TL burs verilmesi planlanmaktadır.
VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?
Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır. Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.
KİMLER ORTAÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Kardeşi Vakıflar Genel Müdürlüğü Ortaöğretim Bursundan yararlanmakta olan öğrenciler, Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrenciler ve Vakıflar Genel Müdürlüğünden muhtaç aylığı alan öğrenciler ortaöğrenim bursundan yararlanamazlar. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okullarda anasınıfında okuyan öğrencilere ortaöğrenim bursu verilmemekte olup Türk Vatandaşı olmayan öğrenciler de ortaöğrenim bursundan yararlanamaz. Resmi okullarda örgün eğitim görürken burs almaya hak kazanan öğrencilerin özel okula ya da açık öğretim ortaokuluna, açık öğretim lisesine ya da mesleki açık öğretim lisesine geçmeleri halinde bursları kesilir.
KİMLER VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN FAYDALANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,
e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,
f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,
g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.
Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;
Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.
VGM BURSU KYK BURSUNA ENGEL Mİ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursları, Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) burs başvuru sonuçlarının açıklamasının ardından açıklanmaktadır. Öğrencinin KYK bursu almaya hak kazanması halinde Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs başvurusu iptal edilir. Öğrenim kredisi almaya hak kazanan öğrencilerin ise burs başvuruları değerlendirmeye alınır.
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