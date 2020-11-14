vgm.gov.tr: VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları...

VGM burs sonuçları açıklandı mı? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından eğitim öğretim döneminde öğrencilerin maddi açıdan desteklenmeleri açısından verilen burs için başvurular sona erdi. Ortaöğrenim başvuruları 15 Ekim'de, yükseköğrenim başvuruları ise 30 Ekim'e tamamlanmıştı. Burs almak için bekleyişte olan öğrenciler, sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. Konu ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı? 2020 VGM ortaöğrenim ve yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

ORTAÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, ortaöğrenim eğitim yardımı başvuru değerlendirmelerinin devam ettiği duyuruldu. Başvuru sonuç tarihi belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM tarafından yapılan açıklamada, "ükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları açıklandıktan sonra başlanacaktır." denildi. Sonuçlar ile ilgili tarih bilgisi geldiğinde ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.