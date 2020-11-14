Türkiye 7 markasıyla savunmada devler liginde!





EN YÜKSEK CİRO ASELSAN'IN

DEFENCE News listesinde yer alan Türk şirketlerin dolar bazında ciroları da şöyle:

"Aselsan 2 milyar 172 milyon 57 bin doları savunma olmak üzere toplamda 2 milyar 290 milyon 61 bin dolar, TUSAŞ 1 milyar 858 milyon 35 bin doları savunma olmak üzere toplam 2 milyar 266 milyon 79 bin dolar, BMC 676 milyon 59 bin dolar, ROKETSAN 515 milyon 18 bin dolar, STM'nin 503 milyon 73 dolar, FNSS 374 milyon 94 bin dolar, HAVELSAN 342 milyon 27 bin dolar."







