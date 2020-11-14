Son dakika: Sağlık kahramanları aşıya da gönüllü oldu

Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının test çalışmalarına Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde başlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Çin'den getirilen koronavirüs aşısının deneme çalışmaları kapsamında gönüllü aşı oldu. Gönüllü olarak test çalışmalarına katılarak aşı yaptıran Özkan, "Dünya ve insanlık ümidini aşıya bağladı. Dünyada faz 3 çalışmasına kadar ilerleyen birkaç firmanın aşısı gündemde. Biz de Akdeniz Üniversitesi olarak Çin'in faz 3 aşısına girdik. Aşıdan başka çaremiz yok gibi duruyor. Ya koronavirüs olacağız ya aşı. İnşallah aşıyla bu beladan kurtulacağız" dedi. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ender Terzioğlu "İlk etapta risk altında olanlara, gönüllülere yapılıyordu. Yine gönüllülük usulü yapılacak" diye konuştu.





BALCALI'DA DA BAŞLADI

Çin aşısı Çukurova Bölgesi'nde ise ilk kez Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanmaya başlandı. Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Yeşim Taşova'nın aşının bu bölgede yapılmasına yönelik bizzat koordinatörlük ettiği çalışma kapsamında ilk aşı, gönüllü olan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Özay Akyıldız'a yapıldı ve sonrasında diğer gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Aşının ilk uygulandığı kişilerden biri Genel Cerrahi Uzmanı Doktor Mehmet Çavuşoğlu oldu. Yardımcı çalışmacı Doç. Dr. Ferit Kuşçu, bir süre sonra sağlık çalışanları dışında olan bireylerin de kendilerine başvurarak aşıyı yaptırabileceklerini dile getirdi. Şu ana kadar Türkiye genelinde 450 civarında sağlık çalışanlarının aşılandığına dikkati çeken Kuşçu, kendilerinin ilk etapta 60 sağlık çalışanını aşılamayı hedeflediklerini belirtti.





PFIZER AŞISININ YÜZDE 80'I SATILDI

BIRLEŞIK Krallık merkezli Global Justice Now isimli ekibin analizine göre ABD'li ilaç devi Pfizer'in ortaklığıyla geliştirilen Kovid-19 aşısının yüzde 80'inden fazlası şimdiden dünyanın en zengin hükümetlerine satıldı. Ekibe göre anlaşma kapsamında Avrupa Birliği 300, ABD ise 600 milyon dozluk aşıyı garantiye alırken, Birleşik Krallık da 40 milyon dozluk ön sipariş verdi. Bu ülkeler, en büyük alımları gerçekleştirenler arasında yer alıyor. Aşıyı Alman biyoteknoloji firması BioNTech'le birlikte geliştiren şirket, 2021 sonuna kadar 1.3 milyar doz aşı üreteceklerini açıklamıştı.