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Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye'ye koronavirüs övgüsü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.04.2020 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020
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DSÖ'DEN TÜRKİYE'YE KORONAVİRÜS ÖVGÜSÜ

Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, koronavirüsle mücadele hakkında Türkiye'ye övgüler yağdırdı. Ursu, "Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke" ifadelerine yer verdi.

(DSÖ) Türkiye Temsilcisi Pavel Ursu, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede örnek bir ülke olduğunu belirtti.

Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Ursu, Türkiye'deki salgınla ilgili test, vaka ve can kaybını içeren güncel rakamları değerlendirdi.

Ursu, "Türkiye, tanı kapasitesi ve Kovid-19 ile mücadelede tedavi konusundaki muazzam çabaları sayesinde örnek bir ülke. Türkiye bu süreci, vaka ve ölüm verilerini elektronik ortamdaki doğru paylaşımlarla şeffaf bir şekilde yürütmektedir." ifadelerini kullandı.

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