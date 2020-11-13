Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde 28 yıl aradan sonra cuma namazı kılındı

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de Ermenistan güçlerince işgal edilmişti.