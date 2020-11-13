13 Kasım 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde 28 yıl aradan sonra cuma namazı kılındı

Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde 28 yıl aradan sonra cuma namazı kılındı

ordusunun işgalden kurtardığı 'ın sembol şehri 'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı. Şuşa'daki tarihi 'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti.

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 13.11.2020 Güncelleme Tarihi: 13.11.2020
ABONE OL
Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde 28 yıl aradan sonra cuma namazı kılındı

ordusunun işgalden kurtardığı 'ın sembol şehri 'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı.

Şuşa'daki tarihi 'nde önce ezan okundu.

Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde 28 yıl aradan sonra cuma namazı kılındı ŞUŞA'DAKİ TARİHİ YUKARI GÖVHER AĞA CAMİSİ'NDE 28 YIL ARADAN SONRA CUMA NAMAZI KILINDI

Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti.

Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ye giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyan Şuşa, 8 Mayıs 1992'de güçlerince işgal edilmişti.

Azerbaycan ordusu, Şuşa'yı 8 Kasım'da işgalden kurtarmıştı.

Ezan okunma anından bir görüntü

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (IOS)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (ANDROID)

A HABER UYGULAMASI İÇİN TIKLAYIN (HUAWEI)

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA