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Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde 28 yıl aradan sonra cuma namazı kılındı

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Giriş: 13.11.2020 14:18
Güncelleme:13.11.2020 14:19
Azerbaycan ordusunun işgalden kurtardığı Dağlık Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da 28 yıl sonra cuma namazı kılındı. Şuşa'daki tarihi Yukarı Gövher Ağa Camisi'nde önce ezan okundu. Burada bulunan Azerbaycan askerleri aralarından bir kişinin arkasında saf tutarak namazlarını eda etti.
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