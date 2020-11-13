Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 41. Komando Tugay Komutanlığı Sancak Verme Töreni'nde önemli açıklamalar

TSK'nın her unsuru kazanılan zaferlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Tarihleri boyunca her cephenin en önünde mücadelede eden, dünyaya ölümü korkutmanın ne olduğunu gösteren komando birliklerimizin ayrı bir önemi vardır. Komando birliklerimizin milletimizin gönlünde ayrı bir yeri vardır. Sizler ülkemizin istiklalinin ve istikbalinin en büyük teminatı olduğunu cephelerde göstermiş kahramanlarımızsınız.

Her kim vatan toprağımıza göz dikerse bilsin ki kendisini komandolarımızın elinde acı bir akıbet bekliyordur.