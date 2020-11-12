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İstanbul'da terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... 'da 4 ilçede düzenlenen eş zamanlı operasyonda terör örgütleri , HTŞ, ve NC ile bağlantılı olduğu ileri sürülen 4 kişi gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi: 12.11.2020
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İstanbul'da terör operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ, HTŞ, FEC, NC terör örgütleri ile bağlantılı radikal unsurların faaliyetlerini engellemeye yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda ekipler, Sultanbeyli, Sancaktepe, Tuzla ve Esenyurt ilçesinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonda eylem hazırlığında olduğu iddia edilen S.K., F.K., R.A. ile M.Ö. isimli şahısları yakaladı.

Şahısların ikametlerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 3 şarjör, çok sayıda mühimmat, dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahıslardan S.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, F.K., R.A. ve M.Ö. isimli şüpheliler ise tutuklandı.

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